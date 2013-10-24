ملخص- صافي ربح إعمار العقارية يرتفع 50% في الربع/3

دبي 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - شركة إعمار العقارية الإماراتية:

- صافي ربح إعمار 1.81 مليار درهم في تسعة أشهر مقابل 1.61 مليار قبل عام.

- صافي ربح إعمار 581 مليون درهم في الربع/3 مقابل 387 مليونا قبل عام.

- إيرادات إعمار 2.35 مليار درهم في الربع/3 مقابل 1.64 مليار قبل عام.

- إجمالي قيمة مبيعات المشروعات العقارية في دبي تجاوز 9 مليارات درهم في 9 أشهر.

- متوسط توقعات المحللين لصافي ربح إعمار في الربع/3 بلغ 450 مليون درهم.