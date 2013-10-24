مقدمة 2-صافي ربح إعمار العقارية يرتفع 50% في الربع/3

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دبي 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري في دبي اليوم الخميس أنها حققت زيادة تجاوزت 50 في المئة في صافي أرباحها للربع الثالث من العام بفضل نمو أنشطتها في مجالي الضيافة ومراكز التسوق مستفيدة من ازدهار السياحة وموجة بناء جديدة بعد ركود استمر أربعة أعوام.

وقالت إعمار في بيان نشر على الموقع الالكتروني لبورصة دبي إنها حققت صافي أرباح أفضل من المتوقع قدره 581 مليون درهم (158.2 مليون دولار) في الربع المنتهي في 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 387 مليون درهم في الربع الثالث من 2012.

وقالت إعمار التي بنت برج خليفة في دبي وهو أعلى برج في العالم إن إقبال المتسوقين على مراكزها التجارية ارتفع بشكل كبير مع زيادة التدفق على مول دبي أكبر مركز للتسوق في العالم بنحو الربع إلى يزيد عن 55 مليون شخص في الشهور التسعة الأولى من 2013.

وأعلنت الشركة عن سلسلة من المشروعات الجديدة في دبي من بينها خطط مرتبطة بالحكومة لإنشاء مدينة تضم أكثر من 100 فندق مع تعافي الإمارة من ركود استمر أربع سنوات.

وهبطت أسعار العقارات في دبي بما يزيد عن 50 في المئة من ذروة صعودها في 2008 بعد الأزمة المالية العالمية. وتعافت الإمارة على مدى العام الماضي مدعومة بوضعها كملاذ آمن في أعقاب انتفاضات الربيع العربي.

وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار إن مشروعات الشركة الجديدة في العقارات ومراكز التسوق والضيافة تؤكد استراتيجيتها لدعم النمو في دبي.

وتوقع سبعة محللين في استطلاع لرويترز أن تحقق الشركة صافي ربح قدره 449.9 مليون درهم في المتوسط.