نمو أرباح أرامكس الإماراتية 13% في الربع/3

دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة أرامكس للخدمات اللوجستية المدرجة في دبي اليوم الاثنين نمو صافي ربح الربع الثالث من العام 13 بالمئة لكن النتائج جاءت دون توقعات المحللين.