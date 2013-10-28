ارتفاع صافي ربح ديار للتطوير الإماراتية في الربع/3
دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت ديار للتطوير المدرجة في دبي اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثالث من العام ارتفع ارتفاعا قويا بفضل تجدد التفاؤل في السوق العقارية بالإمارة.
وكانت ديار من أشد الشركات تضررا جراء انهيار السوق العقارية في دبي عامي 2009 و2010 وحققت الشركة 40.5 مليون درهم (11 مليون دولار) ربحا صافيا مقارنة مع 5.1 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2012.
وتوقع محلل في سيكو البحرين أن تبلغ أرباح الربع الثالث 14.1 مليون درهم.
(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
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