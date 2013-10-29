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تراجع صافي ربح أبوظبي الوطني 8% في الربع/3

Tue Oct 29, 2013 10:33am GMT
 
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أبوظبي 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثالث من العام تراجع ثمانية بالمئة على أساس سنوي إلى 1.04 مليار درهم (283 مليون دولار) وهو مستوى أقل من توقعات المحللين.

وتراجعت الإيرادات في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول 2.5 بالمئة إلى 2.19 مليار درهم في حين بلغ إجمالي مخصصات انخفاض القيمة للقروض المتعثرة 299 مليون درهم مقابل 367 مليون درهم قبل عام.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ أرباح بنك أبوظبي الوطني للربع الثالث 1.22 مليار درهم في المتوسط. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 