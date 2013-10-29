مقدمة 1-تراجع صافي ربح أبوظبي الوطني لأول مرة في نحو عامين
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أبوظبي 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل بنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك الإمارات من حيث القيمة السوقية اليوم الثلاثاء تراجعا في أرباحه الفصلية لأول مرة في نحو عامين وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين بفعل انخفاض حاد في مكاسب أنشطة الاستثمار.
وقال البنك الذي تمتلك فيه حكومة الإمارة حصة الأغلبية إن أرباح الربع الثالث انخفضت ثمانية بالمئة على أساس سنوي إلى 1.04 مليار درهم (283 مليون دولار) من 1.12 مليار درهم قبل عام. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تبلغ أرباح البنك 1.22 مليار درهم في المتوسط.
وهذا أول انخفاض لأرباح البنك منذ الربع الأخير في 2011 حسب بيانات رويترز.
وعين البنك أليكس ثرسبي رئيسا تنفيذيا في يوليو تموز. ويسعي البنك للتوسع خارجيا بمنأى عن السوق المحلية التي تعاني من درجة عالية من التشبع.
وقال ثرسبي في بيان اليوم "وضعت استراتيجيتي للسنوات الخمس المقبلة ونكتسب زخما في ظل التركيز على عملاء مختارين."
وارتفعت الأرباح في أول تسعة أشهر 13.8 في المئة من مستواها قبل عام إلى 3.65 مليار درهم.
وهوى صافي عائد الاستثمار في الربع الثالث 92 بالمئة إلى تسعة ملايين درهم من 112 مليون درهم قبل عام في حين تراجع دخل العمليات 2.5 بالمئة إلى 2.19 مليار درهم.
وتراجع إجمالي مخصصات انخفاض القيمة إلى 299 مليون درهم في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول بانخفاض 18.5 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي. يتبع