ارتفاع صافي ربح بنك المشرق بدبي 34% في 9 أشهر

دبي 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك المشرق ثالث أكبر بنك في دبي من حيث الأصول اليوم الأربعاء أنه حقق زيادة قدرها 34 في المئة في صافي أرباحه في تسعة أشهر.

وقال البنك في بيان إن الأرباح في التسعة أشهر الأولى من العام بلغت 1.3 مليار درهم (353.9 مليون دولار) صعودا من 970 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت تلك الزيادة متوقعة بعد ارتفاع صافي أرباح البنك 40.1 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2013.