مقدمة 1-هبوط أرباح بنك الاتحاد الوطني الإماراتي 15% في الربع/3

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أبوظبي 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك الاتحاد الوطني الذي مقره أبوظبي عن نتائج دون توقعات المحللين أمس الخميس حيث تراجعت أرباح الربع الثالث من العام 14.7 بالمئة بسبب انخفض دخل الفائدة وارتفاع المخصصات.

وقال البنك المملوك لحكومتي أبوظبي ودبي إنه حقق ربحا صافيا قدره 450.26 مليون درهم (122.7 مليون دولار) في الربع الثالث حتى 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 528.24 مليون درهم في الفترة نفسها قبل عام.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز متوسط ربح يبلغ 502.42 مليون درهم.

وتراجع صافي الربح للأشهر التسعة الأولى من العام إلى 1.44 مليار درهم من 1.47 مليار درهم في الفترة المماثلة من 2012.

وبلغت مخصصات انخفاض القيمة في الربع الثالث 137.8 مليون درهم مقابل 86 مليون درهم قبل عام.

ونمت القروض والسلف إلى 60.6 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر أيلول بزيادة 7.7 بالمئة على أساس سنوي في حين بلغت الودائع الإجمالية 64.3 مليار درهم بزيادة 16.3 بالمئة.