مقدمة 1-تراجع صافي ربح دانة غاز الإماراتية في الربع/3

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دبي 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت دانة غاز الإماراتية اليوم الاثين إن صافي أرباحها بلغ 102 مليون درهم (27.8 مليون دولار) في الربع الثالث من العام مقابل 104 ملايين في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الايرادات في الربع الثالث 623 مليون درهم بارتفاع 21 بالمئة من 512 مليون درهم قبل عام.

وبسبب تأخر سداد مستحقات لها عن أنشطة في كردستان العراق ومصر اضطرت دانة إلى إعادة هيكلة سندات إسلامية بقيمة 920 مليون دولار في ابريل نيسان ودخلت في نزاع قضائي مع حكومة كردستان.

وقالت الشركة إنها قامت بتحصيل ثمانية ملايين دولار في مصر في الربع الثالث لكن مستحقاتها التجارية هناك زادت إلى 298 مليون دولار نهاية سبتمبر أيلول مقابل 262 مليونا نهاية الربع الثاني.

وقال الرئيس التنفيذي الجديد للشركة باتريك ألمان وارد "هناك مؤشرات قوية من الحكومة المصرية عن إمكانية سداد بعض الدفعات خلال الأشهر القليلة القادمة."

وأضاف "نرحب بهذه الخطوة الإيجابية التي من شأنها أن تتيح لنا إبقاء حجم الإنفاق على عمليات الاستكشاف ورساميل الشركة وفق الخطط الاستثمارية التي وضعناها لعملياتنا في مصر والذي سيسمح لنا بالتالي أن نواصل تنفيذ استراتيجيتنا لتحقيق أعلى مستويات الإنتاج الممكنة من هذه الموارد."

وتواجه مصر صعوبات للوفاء بفواتير الطاقة المتزايدة في العامين الأخيرين وتدين لشركات الطاقة الأجنبية بنحو 6.2 مليار دولار.