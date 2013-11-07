نمو أرباح الدار العقارية الإماراتية لمثليها تقريبا في الربع/3

دبي 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت الدار العقارية أكبر شركة عقارية في أبوظبي اليوم الخميس عن زيادة 98 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام متجاوزة تقديرات المحللين مع قيامها بخفض التكاليف وإسقاط قيمة أصول.

وقالت الشركة المشيدة لحلبة سباقات فورمولا 1 في أبوظبي في بيان للبورصة إنها حققت ربحا بلغ 407.5 مليون درهم (111 مليون دولار) مقارنة مع 205.7 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2012.

وتوقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق الشركة ربحا صافيا قدره 241.3 مليون درهم في المتوسط.

وقالت الدار في بيان منفصل إن مجلس إدارتها يدرس إعادة تمويل ديون قائمة عن طريق قروض أو صكوك.

كانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز في وقت سابق أن الدار تجري محادثات مع البنوك بشأن تدبير قرض يصل إلى 1.5 مليار دولار مع خيار لتحويله إلى سندات في وقت لاحق.