ارتفاع أرباح الواحة كابيتال الإماراتية في الربع/3

دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفعت أرباح شركة الواحة كابيتال للاستثمار لنحو أربعة أمثالها في الربع الثالث من العام بفضل نمو قوي لأرباح الشركات في محفظتها.

وقالت الشركة التي مقرها أبوظبي في بيان للبورصة اليوم الاثنين إنها حققت ربحا فصليا بلغ 107.1 مليون درهم (29.2 مليون دولار) مقارنة مع 27.5 مليون درهم قبل عام.