صافي ربح طيران الإمارات دون تغير يذكر في النصف/1

دبي 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - استقر صافي ربح طيران الإمارات الناقلة الرئيسية لإمارة دبي دون تغير يذكر في النصف الأول من العام متأثرا بارتفاع تكاليف الوقود واستمرار تباطؤ قطاع النقل الجوي العالمي.

وحققت الشركة المصنفة الأولى عالميا من حيث عدد مسافري الرحلات الدولية للكيلومتر الواحد بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) 1.7 مليار درهم (462.84 مليون دولار) ربحا صافيا بزيادة اثنين بالمئة عن الفترة المماثلة من 2012.

وخلا بيان الشركة الذي أرسل بالبريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء من أرقام للفترة ذاتها قبل عام.

والشركة بصدد زيادة حجم أسطولها بطلبية كبيرة منتظرة لشراء طائرة بوينج المعدلة من الطراز 777اكس خلال معرض دبي للطيران في الأسبوع القادم.

وقال أكبر مشتر لطائرة ايرباص العملاقة ايه380 إن أرباح مجموعة طيران الإمارات الأوسع نطاقا والتي تضم ذراع الخدمات الجوية دناتا قد ارتفعت أربعة بالمئة إلى 2.2 مليار درهم.