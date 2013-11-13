أرباح شعاع كابيتال الإماراتية 3.6 مليون درهم في الربع/3

دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت شعاع كابيتال اليوم الأربعاء تحقيق أرباح صافية في الربع الثالث من العام بفضل نمو أنشطتها الرئيسية لإدارة الأصول وأعمال الإقراض.

وحقق بنك الاستثمار الذي مقره دبي ربحا صافيا بلغ 3.6 مليون درهم (980 ألفا و100 دولار) في الربع الثالث مقارنة مع خسارة قدرها 13.9 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2012.

وبلغت الإيرادات 54.8 مليون درهم بزيادة 57 بالمئة من 34.9 مليون درهم قبل عام.