ارتفاع صافي ربح ايبيك الإماراتية 6.7% في النصف/1

أبوظبي 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أعلنت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي ربح النصف الأول من العام 6.7 بالمئة بفضل تعافي أسواق الأسهم العالمية.

وبحسب بيان بموقعها على الانترنت حققت ايبيك التي تملك حصصا في شركات مثل ثيبسا الاسبانية وأو.ام.في النمساوية ربحا صافيا بلغ 3.2 مليار درهم (872 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع ثلاثة مليارات درهم قبل عام.

وتراجعت الإيرادات إلى 95.7 مليار درهم مقابل 96.7 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي. وقالت ايبيك إن الأصول الإجمالية انخفضت إلى 233.1 مليار درهم إماراتي (63.46 مليار دولار) في النصف الأول من 2013 مقارنة مع 239.3 مليار درهم في ديسمبر كانون الأول 2012 وذلك بسبب تصفية مراكز في أدوات مشتقة.

وتملك ايبيك حصة في بنك أوني كريديت الايطالي من خلال وحدتها آبار للاستثمار.