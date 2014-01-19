مقدمة 1-نمو أرباح نخيل دبي 27.2% في 2013

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من ماثيو سميث

دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت نخيل العقارية اليوم الأحد تحقيق زيادة 27.2 بالمئة في أرباح العام بأكمله مستفيدة من انتعاش السوق العقارية في إمارة دبي.

وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة المملوكة للحكومة في مؤتمر صحفي إن نخيل حققت ربحا صافيا بلغ 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) في 2013 ارتفاعا من 2.02 مليار درهم في العام السابق.

وقفزت الإيرادات 20.5 بالمئة إلى 9.4 مليار درهم.

وقال لوتاه إن نخيل تنوي إطلاق مشاريع جديدة قيمتها بين ستة وثمانية مليارات درهم في 2014.

كانت أسعار المنازل في دبي انخفضت نحو 60 بالمئة عن ذروة 2008 مع تلاشي طفرة عقارية وكانت نخيل من أبرز الضحايا بين الشركات الكبيرة. واضطرت الشركة التي اتفقت في 2011 على إعادة هيكلة ديون بقيمة 16 مليار دولار إلى تجميد وإلغاء بعض خططها العملاقة مثل بناء برج بارتفاع كيلومتر.

لكن القطاع العقاري في دبي يتعافى الآن مدعوما بتدفقات نقدية من دول عربية وأجنبية وتقول جونز لانج لاسال الاستشارية إن أسعار العقارات السكنية زادت 22 بالمئة في 2013.