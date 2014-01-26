مقدمة 1-صافي ربح أبوظبي التجاري يقفز 40% في الربع/4 متجاوزا التوقعات

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أبوظبي 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك أبوظبي التجاري اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي ارتفع 40 بالمئة متخطيا توقعات المحللين مع تراجع مخصصات انخفاض القيمة أكثر من النصف.

وقال ثالث أكبر بنك إماراتي من حيث القيمة السوقية والمملوك بنحو 60 بالمئة لحكومة أبوظبي إنه حقق 879 مليون درهم (239.5 مليون دولار) ربحا صافيا على مدى الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 628 مليون درهم قبل عام.

وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الأرباح الفصلية للبنك 783.5 مليون درهم في المتوسط.

وأعلنت البنوك الإماراتية عن نمو قوي للأرباح في الفصول الأخيرة بفضل تعافي اقتصاد البلد العربي الخليجي وتراجع المخصصات جراء انحسار مشاكل القروض.

وأبوظبي التجاري أول بنك إماراتي كبير يعلن نتائج 2013. وبلغت أرباح 2013 بأكمله 3.37 مليار درهم العام الماضي مقارنة مع 2.74 مليار في 2012.

وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة - التي يجنبها البنك لتغطية خسائر القروض - تراجعا حادا إلى 198 مليون درهم في الربع الرابع مقارنة مع 402 مليون درهم قبل عام حسبما ذكر البنك.

وقال البيان إن البنك اقترح توزيع 30 فلسا للسهم بزيادة 50 بالمئة عن توزيعات العام السابق باستبعاد توزيع خاص بخمسة فلوس للسهم دفعه في 2012.