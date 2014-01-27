صافي ربح بنك المشرق دبي يقفز 48% في الربع/4

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز اليوم الاثنين تحقيق بنك المشرق ثالث أكبر بنوك دبي من حيث الأصول زيادة 48 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي بفضل تراجع مخصصات انخفاض القيمة.

وبلغت أرباح البنك 504.6 مليون درهم (137.4 مليون دولار) في الربع الرابع مقارنة مع 342 مليون درهم قبل عام. وتوقعت أرقام كابيتال للسمسرة أن تبلغ الأرباح 525 مليون درهم.

وقال البنك في بيان للبورصة إن صافي ربح العام بأكمله ارتفع إلى 1.81 مليار درهم من 1.37 مليار في 2012 بزيادة 37.6 بالمئة. وحسبت رويترز النتائج الفصلية من واقع بيانات مالية سابقة للبنك.

وتماشت أرباح العام بأكمله مع توقعات عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق الذي قال في سبتمبر أيلول إن من المتوقع نمو صافي الربح 40 بالمئة على أساس سنوي في 2013 بفضل تراجع المخصصات وكان ذلك تعديلا بالزيادة بعد تصريحاته في فبراير شباط بأن الأرباح ستنمو بين عشرة و15 بالمئة.

وزادت المخصصات 5.7 بالمئة عن العام السابق إلى 873.3 مليون درهم لكنها انخفضت 54 بالمئة في الربع الأخير حسبما تفيد حسابات رويترز.

وتعزز صافي الربح السنوي بقفزة 23.9 بالمئة في صافي دخل الفائدة بفضل زيادة 22 بالمئة في القروض والسلف إلى 44.3 مليار درهم.

واستفاد المشرق من انتعاش اقتصاد دبي بدعم تحسن في القطاع العقاري المهم.

ونمت ودائع العملاء 28 بالمئة على مدى 2013 لتصل إلى 54.2 مليار درهم.