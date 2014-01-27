مقدمة 1-ماجد الفطيم تستثمر 816 مليون دولار في دبي على مدى 5 سنوات

(لإضافة تفاصيل وتصريحات للمدير التنفيذي)

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت ماجد الفطيم الإماراتية إنها ستستثمر أكثر من ثلاثة مليارات درهم (816 مليون دولار) في دبي على مدى الخمس سنوات القادمة لتوسيع أنشطتها في الإمارة محاولة للاستفادة من طفرة التجارة والسياحة بسوقها المحلية.

وتتوسع الشركة - التي شيدت من قبل منحدر مغلقا للتزلج على الجليد في دبي - بقوة في الشرق الأوسط وتسعى لمضاعفة حجم أنشطتها بحلول 2018.

ويساعدها في ذلك انتعاش اقتصاد دبي منذ 2011 تقيادة قطاع السياحة. واستفاد اقتصاد الإمارة من الاستقرار السياسي وسط انتفاضات الربيع العربي. ويتركز نحو 70 بالمئة من أصول ماجد الفطيم حاليا في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الشركة غير المدرجة وصاحبة امتياز سلسلة متاجر كارفور في الشرق الأوسط في بيان لها اليوم الاثنين إنها تعتزم استثمار أكثر من ثلاثة مليارات درهم للتوسع في دبي على مدى الخمس سنوات القادمة.

ويشمل هذا بناء فندقين وتجديد اثنين آخرين وتطوير مول الإمارات الشهير الذي تملكه. وستفتتح الشركة أربعة أفرع جديدة لكارفور في دبي.

كان اياد ملص الرئيس التنفيذي للشركة قال الأسبوع الماضي إن الشركة تعتزم استثمار نحو 2.3 مليار دولار في مصر في السنوات القليلة المقبلة.

وقال ملص في البيان إن النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستقوده في المستقبل خطط كبيرة للتوسع الإقليمي بمحافظ الشركة في مصر فضلا عن افتتاح مراكز تسوق كبيرة في السعودية وسلطنة عمان ومشروعات سكنية في لبنان.

وقالت الشركة إن إيراداتها في 2013 بلغت 23 مليار درهم مرتفعة عشرة بالمئة على أساس سنوي.

وقالت إن أرباح العمليات المتكررة قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون 3.3 مليار درهم في 2013 بزيادة 12 بالمئة على أساس سنوي. ولم تعلن صافي أرباح العام الماضي بأكمله.