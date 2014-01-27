الإمارات دبي الوطني يتوقع نمو القروض 7-8% في 2014

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال المدير المالي لبنك الإمارات دبي الوطني اليوم الاثنين إن أكبر بنوك دبي يتوقع نمو القروض هذا العام في حدود سبعة إلى ثمانية بالمئة وإنه لا يعتزم زيادة رأس المال في 2014.

وقال سوريا سوبرامانيان للصحفيين في مؤتمر بالهاتف "من المتوقع أن يكون نمو القروض في نطاق سبعة إلى ثمانبة بالمئة في 2014."

وأضاف أن البنك يتوقع أن يكون هامش صافي الفائدة في نطاق 2.5 و2.6 بالئة في 2014.