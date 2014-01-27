رئيس الإمارات دبي الوطني يقول مستوى الانكشاف الحكومي "مريح"
دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي الجديد لبنك الإمارات دبي الوطني في مؤتمر بالهاتف اليوم الاثنين إن مستوى انكشاف البنك على الحكومة والكيانات شبه الحكومية في الإمارة مريح.
وأبلغ شاين نيلسون الذي تولى منصبه في أول يناير كانون الثاني الصحفيين "لست غير مرتاح إزاء انكشافنا على دبي. لكن في ظل قواعد البنك المركزي المزمعة بشأن الانكشاف سيكون علينا أن نقلص ذلك بعض الشيء في السنوات الخمس المقبلة إلى أن نبلغ النسب المطلوبة."
ويعتزم مصرف الإمارات المركزي فرض قواعد لتحجيم انكشاف البنوك على ديون الكيانات شبه الحكومية.
وتبلع قروض بنك الإمارات دبي الوطني إلى حكومة دبي 91 مليار درهم من دفتر قروض حجمه الإجمالي 238.3 مليار درهم وبما يعادل نحو 38 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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