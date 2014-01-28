تراجع صافي ربح أبوظبي الوطني في الربع/4

دبي 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجع صافي ربح بنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك الإمارات من حيث القمية السوقية تراجعا طفيفا في الربع الأخير من العام الماضي وهو ما جاء منسجما مع توقعات المحللين.

وقال البنك المملوك بحصة أغلبية لحكومة أبوظبي اليوم الثلاثاء إن صافي الربح بلغ 1.08 مليار درهم (294 مليون دولار) بانخفاض طفيف من 1.12 مليار قبل عام.

وتوقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم ربحا صافيا قدره 1.10 مليار درهم.