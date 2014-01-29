مقدمة 1-صافي ربح دبي الإسلامي يقفز 66% في الربع/4

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دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز أن بنك دبي الإسلامي أكبر بنك موافق للشريعة في الإمارة حقق قفزة 66.2 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي.

وفاقت نتائج البنك توقعات المحللين حيث حقق 518 مليون درهم (141 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 311.7 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام السابق.

كان متوسط توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 412.3 مليون درهم.

واستندت الحسابات إلى بيانات مالية سابقة. وقال بنك دبي الإسلامي اليوم الأربعاء إن صافي ربح العام بأكمله زاد 42 بالمئة مسجلا 1.72 مليار درهم مقارنة مع 1.21 مليار درهم في 2012.

وقال البنك في إشعار للبورصة إنه يقترح توزيع 0.25 درهم للسهم عن نتائج 2013 ارتفاعا من 0.15 درهم للسهم عن 2012.

وفي مقابلة نادرة قال مسؤولون بالبنك في مايو أيار الماضي إنهم يتوقعون نموا عند مستوى مرتفع في خانة العشرات لصافي الربح في 2013 بعد معالجة معظم القروض المتعثرة الني ارتفعت بشكل كبير بعد انهيار سوق العقارات المحلية في نهاية العقد الماضي.

وهبطت مخصصات انخفاض القيمة إلى 820 مليون درهم في 2013 من 1.09 مليار درهم في 2012.