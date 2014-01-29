مقدمة 1-الخليج الأول الإماراتي يرفع توزيعات الأرباح بعد نتائج قياسية

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أبوظبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - زاد بنك الخليج الأول الإماراتي توزيعات الأرباح عن عام 2013 بنسبة 20 في المئة بعدما حقق أرباحا قياسية في الربع الأخير من العام مع استفادة البنك من الانتعاش الاقتصادي في المنطقة.

وقال البنك في بيان اليوم الأربعاء إنه اقترح توزيعات أرباح إجمالية قيمتها ثلاثة مليارات درهم عن عام 2013 ارتفاعا من 2.5 مليار درهم لعام 2012.

وأضاف أن التوزيعات النقدية الإجمالية عن العام 2013 ارتفعت إلى درهم واحد للسهم من 0.83 درهم في العام السابق. ويخطط البنك أيضا لتوزيع أسهم مجانية بنسبة 30 بالمئة عن نتائج 2013.

وتجني بنوك الإمارات ثمار تعافي الاقتصاد المدعوم بشكل اساسي بانتعاش القطاع العقاري علاوة على تراجع المخاوف بخصوص ديون بعض الشركات المرتبطة بالدولة.

وقال البنك المملوك بنسبة أغلبية للأسرة الحاكمة في أبوظبي في بيان للبورصة إنه حقق ربحا صافيا 1.37 مليار درهم (373.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 من ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 1.15 مليار درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

وكان ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يحقق البنك ربحا 1.17 مليار درهم في المتوسط.

وقال البنك إن صافي الربح عن الربع الأخير كان الأكبر على الإطلاق مدعوما بمكاسب في المحفظة العقارية وزيادة العائد على استثماراته.

وارتفعت مخصصات الربع الأخير إلى 545.7 مليون درهم من 428 مليون في الفترة المقابلة من العام السابق لترتفع المخصصات الإجمالية خلال 2013 إلى 1.82 مليار درهم من 1.65 مليار في 2012.

وكان بنك أبوظبي التجاري قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع ارتفاع صافي ربح الربع الأخير بنسبة 40 في المئة متجاوزا توقعات المحللين.