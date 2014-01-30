سوق دبي المالي تتحول إلى الربحية في الربع/4

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - تحولت سوق دبي المالي شركة البورصة الخليجية الوحيدة المدرجة إلى الربحية في الربع الأخير من العام الماضي مع ارتفاع أحجام التداول.

وتفيد حسابات لرويترز من واقع أرقام العام بأكمله أن الشركة التي تملك حصة أغلبية في بورصة ناسداك دبي حققت ربحا صافيا 105.3 مليون درهم (28.67 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

كانت الشركة تكبدت خسارة صافية قدرها 3.72 مليون درهم في الربع الرابع من 2012.

وتوقع محلل أن تبلغ الأرباح الفصلية للشركة 57 مليون درهم.

وقالت الشركة اليوم الخميس إنها حققت 284.6 مليون درهم ربحا صافيا للعام بأكمله مقارنة مع 35.2 مليون في 2012.

واقترح مجلس الإدارة توزيعا نقديا بنسبة خمسة بالمئة لعام 2013.