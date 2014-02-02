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مصحح-نمو صافي ربح دانة غاز الإماراتية 12% في الربع/4

Sun Feb 2, 2014 8:41am GMT
 
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(لتصحيح السنة في الفقرة الأولى إلى 2013)

دبي 2 فبراير شباط (رويترز) - قالت دانة غاز الإماراتية اليوم الأحد إنها حققت ربحا صافيا بلغ 128 مليون درهم (34.9 مليون دولار) في الربع الأخير من 2013 بزيادة 12 بالمئة على أساس سنوي.

وتراجع صافي ربح العام بأكمله ستة بالمئة إلى 571 مليون درهم.

وقالت شركة الطاقة في بيان إنها لم تتلق أي أموال من منطقة كردستان العراق منذ يوليو تموز 2013 مضيفة أنها "أخذت إجراءات لضمان الحصول على مستحقاتها في أسرع وقت ممكن".

وتسلمت الشركة 134 مليون دولار في مصر العام الماضي ويتبقى لها 274 مليون دولار مستحقة.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 