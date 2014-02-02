مقدمة 1-نمو صافي ربح دانة غاز الإماراتية 12% في الربع/4

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دبي 2 فبراير شباط (رويترز) - قالت دانة غاز الإماراتية اليوم الأحد إنها حققت ربحا صافيا بلغ 128 مليون درهم (34.9 مليون دولار) في الربع الأخير من 2013 بزيادة 12 بالمئة على أساس سنوي.

وتراجع صافي ربح العام بأكمله ستة بالمئة إلى 571 مليون درهم ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة رسوم الامتياز التي تدفعها إلى الحكومة المصرية وتراجع مبيعات غاز البترول المسال في إقليم كردستان العراق.

وقالت دانة غاز في بيان تضمن النتائج الأولية إنها لم تحصل أي مبالغ تذكر من كردستان العراق منذ يوليو تموز 2013 وتضغط من أجل استئناف المدفوعات في أقرب وقت ممكن.

وقال الرئيس التنفيذي باتريك ألمان وارد "أما في إقليم كردستان العراق فقد واصلنا عملياتنا والوفاء بالتزاماتنا."

وأضاف أن الشركة "أخذت إجراءات لضمان الحصول على مستحقاتها في أسرع وقت ممكن".

وتسلمت الشركة 134 مليون دولار من مصر العام الماضي ويتبقى لها 274 مليون دولار مستحقة.

وحصلت الشركة 69 مليون دولار من كردستان في مطلع عام 2013 لكن المدفوعات توقفت في الصيف لترتفع مستحقاتها المتأخرة لدى الإقليم إلى 515 مليون دولار في نهاية 2013 من 354 مليونا في نهاية 2012.