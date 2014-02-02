بيان: نمو صافي ربح أرامكس 16% في الربع/4 بفضل إيرادات خارجية

دبي 2 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة أرامكس التي مقرها دبي اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأخير زاد 16 بالمئة بفضل تنامي إيرادات أنشطتها العالمية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي الربح سجل 76.4 مليون درهم (20.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 65.7 مليون قبل عام.

وتجاوزت الأرباح متوسط توقعات أربعة محللين في استطلاع أجرته رويترز وكانت 74.4 مليون درهم.

ونمت إيرادات الربع الأخير خمسة بالمئة إلى 850 مليون درهم وزادت أنشطة النقل الدولي السريع 11 بالمئة في الفترة ذاتها.

وقال حسين هاشم الرئيس التنفيذي لأرامكس في بيان "نحن واثقون جدا من استمرار أدائنا القوي خلال 2014" إذ من المتوقع أن تتوسع الشركة في افريقيا وآسيا والشرق الأوسط.