توماس كوك تقلص خسائرها وتبيع وحدة لطيران الإمارات

لندن 11 فبراير شباط (رويترز) - ذكرت شركة توماس كوك البريطانية للسياحة انها قلصت الخسائر الموسمية في الربع المالي الاول وقالت انها وافقت على بيع أنشطة تسويق رحلات مقابل 45 مليون جنيه استرليني (74 مليون دولار) لوحدة في طيران الإمارات.

وقالت الشركة إن الحجوزات لفصل الصيف تسير وفق توقعاتها. وتدر الحجوزات في مطلع العام للعطلات الصيفية معظم إيرادات الشركة.

ومنيت اقدم شركة سياحة في العالم التي تأسست قبل 173 عاما بخسائر تشعيل 56 مليون استرليني في ثلاثة أشهر حتى نهاية ديسمبر كانون الأول بتحسن 15 بالمئة عن الفترة المقابلة.

وفي بيان منفصل ذكرت توماس كوك أنها باعت جولد ميدال لتسويق الرحلات المنتظمة وحجز الفنادق وتأجير السيارات لوحدة في مجموعة طيران الإمارات مقابل 45 مليون جنيه استرليني.