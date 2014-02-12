مقدمة 2-الدار العقارية تعيد تمويل ديون بقيمة 2.2 مليار دولار مع نمو الأرباح

(لإضافة تفاصيل)

من برافين مينون وستانلي كارفالو

دبي 12 فبراير شباط (رويترز) - قالت الدار العقارية اليوم الأربعاء إن الشركة ستعمل على إعادة تمويل ديون قيمتها 7.9 مليار درهم (2.2 مليار دولار) هذا العام في حين أعلنت زيادة صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 79 بالمئة.

وقال المدير المالي جريج فيوير خلال مؤتمر بالهاتف مع الصحفيين عقب اعلان النتائج إن صفقة إعادة التمويل تشمل سندات بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق في مايو أيار.

وتتعافى الدار - التي أنشأت حلبة سباقات فورمولا 1 في أبوظبي - من انهيار السوق العقارية في الإمارة الذي حمل الشركة على طلب دعم حكومي بقيمة عشرة مليارات دولار مقابل جزء من اصولها.

واندمجت الشركة التي تملك فيها الدولة حصة أغلبية مع صروح العقارية العام الماضي وأضحت أكبر شركة عقارية في الإمارة بأصول تتجاوز 12 مليار دولار.

وتعتزم الشركة انفاق 4.5 مليار درهم لاستكمال المشروعات الحالية واعلان مشروعات جديدة العام الحالي.

وقال فيوير "لدينا سيولة وفيرة ولا نحتاج رأس مال لنستثمر في هذا."