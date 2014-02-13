دريك اند سكل دبي تعلن نمو الأرباح 61% في 2013

دبي 13 فبراير شباط (رويترز) - قالت دريك اند سكل للمقاولات اليوم الخميس إن صافي الربح بلغ 185 مليون درهم (50.37 مليون دولار) في 2013 ارتفاعا من 115 مليون درهم في 2012.

وتفيد حسابات لرويترز أن أرباح الربع الأخير من العام الماضي 40 مليون درهم ارتفاعا من 26.74 مليون قبل عام. وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن تحق دريك اند سكل أرباحا 50.77 مليون درهم في حين توقعت سيكو البحرين ربحا قدره 39.40 مليون درهم للشركة.