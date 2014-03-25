طاقة أبوظبي تتكبد خسائر في 2013 بسبب حيازات أمريكا الشمالية

دبي 25 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الثلاثاء إنها تكبدت خسارة صافية قدرها 2.52 مليار درهم (687 مليون دولار) في 2013 بسبب مخصصات غير نقدية ترتبط بقيمة حيازاتها للنفط والغاز في أمريكا الشمالية.

كانت طاقة حققت ربحا بعد خصم حقوق الأقلية بلغ 649 مليون درهم في 2012. وقالت الشركة إن مجلس الإدارة أوصى بعدم توزيع أرباح عن 2013 بعد أن أوصى بعشرة فلوس للسهم عن 2012.

وعزت طاقة معظم المخصصات البالغة 3.25 مليار درهم إلى "تراجع قيمة أصول النفط والغاز في أمريكا الشمالية وانخفاض مستوى التوقعات طويلة الأمد لأسعار الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية. وتتماشى هذه المخصصات مع نظيرتها في الشركات الأخرى العاملة في قطاع إنتاج الغاز في أمريكا الشمالية."

وأضافت أن ذلك لا يؤثر في قدرة الشركة على مواصلة أعمالها أو خدمة ديونها.