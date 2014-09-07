ربح دبي القابضة للعمليات التجارية 2.1 مليار درهم في النصف/1

دبي 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت دبي القابضة للعمليات التجارية التابعة لمجموعة مملوكة لحاكم الإمارة اليوم الأحد تحقيق 2.1 مليار درهم (571.8 مليون دولار) ربحا صافيا في النصف الأول من 2014.

وتلك هي المرة الأولى التي تعلن فيها الشركة نتائجها النصف سنوية وخلا بيانها من أي رقم للمقارنة مع الفترة المماثلة من 2013.

لكن صافي ربح العام الماضي بأكمله كان 3.3 مليار درهم.

وقالت الشركة في بيانها إن إيرادات الأشهر الستة الأولى من 2014 بلغت 5.6 مليار درهم وذلك أيضا دون أن تذكر رقما للمقارنة. كانت الإيرادات 11.6 مليار درهم في 2013.

ودبي القابضة للعمليات التجارية جزء من دبي القابضة التي تدير أنشطة من بينها مجموعة جميرا الفندقية وتيكوم انفستمنتس للمناطق الحرة ومجموعة دبي للعقارات.

وقال أحمد بن بيات الرئيس التنفيذي لدبي القابضة في البيان إن المجموعة على ثقة من استمرار تحسن الأداء في النصف الثاني من العام وتتوقع أن يتجاوز صافي الأرباح السنوية أربعة مليارات درهم.

كانت دبي القابضة للعمليات التجارية قالت في ابريل نيسان إنها ستسدد ديونا قيمتها 319 مليون دولار قبل موعدها بأكثر من 18 شهرا.