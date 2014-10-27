مصحح-نمو أرباح الاتحاد الوطني الإماراتي 22%
(لتصحيح سعر الصرف في نهاية الخبر)
دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك الاتحاد الوطني خامس أكبر بنوك أبوظبي من حيث الأصول اليوم الاثنين عن زيادة 22 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام ليتجاوز تقديرات المحللين.
وقال البنك في إشعار للبورصة إنه حقق 552 مليون درهم (150.3 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 454 مليون درهم في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الأرباح ربع السنوية للبنك 525.2 مليون درهم في المتوسط.
(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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