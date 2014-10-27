نمو صافي ربح بنك المشرق دبي 26% في الربع/3

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك المشرق ثالث أكبر بنوك دبي من حيث الأصول اليوم الاثنين إنه حقق زيادة 26.1 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وقال البنك في بيان إنه حقق 596.8 مليون درهم (162.5 مليون دولار) ربحا صافيا للأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 473.2 مليون درهم في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وبلغت الأرباح 1.76 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2014 مقارنة مع 1.3 مليار درهم قبل عام.