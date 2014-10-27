نمو صافي ربح أرامكس دبي 16% في الربع/3

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت أرامكس اليوم الاثنين عن زيادة 16 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام لكن النتائج جاءت دون توقعات المحللين.

وقالت شركة الخدمات اللوجستية التي مقرها دبي في بيان إنها حققت ربحا صافيا بلغ 69.5 مليون درهم (18.95 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 59.9 مليون درهم في الفترة المناظرة من 2013.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن تبلغ أرباح أرامكس في الربع الثالث 74.8 مليون درهم بزيادة 25 بالمئة على أساس سنوي.

وزادت إيرادات الربع الثالث 12 بالمئة عنها قبل عام لتصل إلى 922 مليون درهم.

وقال حسين هاشم الرئيس التنفيذي لأرامكس في البيان "حققنا هذه العائدات القوية بدعم من أنشطة خدمات الشحن السريع الدولي وخدمات التجارة الإلكترونية."

كان فادي غندور مؤسس أرامكس قال الأسبوع الماضي إن الشركة تطمح إلى القيام بما لا يقل عن عمليتي استحواذ في 2012 في إطار استراتيجيتها للنمو.