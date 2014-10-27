ارتفاع أرباح سوق دبي المالي 85% في الربع/3

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - كشفت شركة سوق دبي المالي اليوم الاثنين عن تحقيق زيادة نسبتها 85 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام مع ارتفاع قيمة المعاملات في البورصة.

وقالت الشركة في بيان إن صافي الربح بلغ 153.5 مليون درهم (42 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 82.8 مليون درهم في الفترة نفسها من 2013.

كان بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) توقع أن تبلغ الأرباح الفصلية لسوق دبي المالي 160 مليون درهم.

وزادت القيمة المتداولة للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي 60 بالمئة إلى 78.4 مليار درهم في الربع الثالث ارتفاعا من 49 مليار درهم قبل عام.