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نمو أرباح بنك الخليج الأول الإماراتي 20% في الربع/3

Mon Oct 27, 2014 12:14pm GMT
 
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دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الخليج الأول - ثالث أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول - اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثالث من العام ارتفع بنسبة 20 بالمئة متجاوزا تقديرات المحللين.

وقال في بيان إنه حقق 1.43 مليار درهم (388 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 1.19 مليار في الفترة ذاتها من 2013.

وتوقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الأرباح الفصلية لبنك الخليج الأول 1.35 مليار درهم في المتوسط.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 