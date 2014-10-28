مقدمة 1-أرباح دو الإماراتية للاتصالات ترتفع 18% في الربع/3

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من ماثيو سميث

دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت دو ثاني أكبر مشغل للاتصالات في الإمارات من حيث عدد المشتركين اليوم الثلاثاء إنها سجلت زيادة قدرها 17.8 بالمئة في أرباحها الصافية في الربع الثالث من العام متماشية مع توقعات المحللين بفضل نمو إيرادات الهاتف الثابت وخدمات البيانات.

وأضافت الشركة أنها حققت أرباحا صافية بلغت 558.7 مليون درهم (152 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 474.3 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون توقعوا في استطلاع لرويترز أن تسجل دو في المتوسط أرباحا فصلية قدرها 563.1 مليون درهم.

وبلغت الإيرادات في الربع الثالث 3.03 مليار درهم مقارنة مع 2.64 مليار درهم قبل عام.

وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لدو في بيان "لاتزال البيانات تشكل المحور الأهم واستطعنا تحويل هذا الطلب المتزايد على البيانات إلى نمو كبير في العائدات."

وتابع "يشهد العالم تطورا متسارعا لتحويل الخدمات الرقمية المتكاملة إلى خدمة يتم استخدامها في كل جانب من جوانب حياتنا اليومية. ويواجه قطاع الاتصالات تحديا يتمثل في القدرة على تسييل البيانات."

وارتفعت إيرادات الهاتف المحمول تسعة بالمئة على أساس سنوي إلى 2.24 مليار درهم وارتفعت إيرادات بيانات الهاتف المحمول إلى 684 مليون درهم بزيادة 11 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الهاتف الثابت 36 بالمئة إلى 598 مليون درهم.