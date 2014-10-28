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ارتفاع صافي ربح بنك أبوظبي الوطني 32% في الربع/3

Tue Oct 28, 2014 10:38am GMT
 
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دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك الإمارات اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام 32 بالمئة ليتجاوز التوقعات بقليل مع زيادة الإيرادات.

وقال البنك المملوك بنحو 70 بالمئة لحكومة أبوظبي في بيان إنه حقق ربحا صافيا بلغ 1.37 مليار درهم (373 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 1.04 مليار في الفترة المماثلة من 2013.

كان ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن تبلغ الأرباح الفصلية لبنك أبوظبي الوطني 1.30 مليار درهم.

وكان أليكس ثرسبي الرئيس التنفيذي للبنك حذر بعد نتائج الربع الأول من أن المنافسة المحتدمة وضغوط أسعار الفائدة العالمية قد تقوض ربحية البنوك في الإمارات العربية المتحدة.

وقال أبوظبي الوطني إن الإيرادات الفصلية بلغت 2.6 مليار درهم بزيادة 17.1 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 