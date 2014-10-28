مقدمة 2-أبوظبي الوطني يسجل نموا كبيرا في ربح الربع/3 ويتوقع نمو الإقراض

(لإضافة تفاصيل وتعليقات للرئيس التنفيذي)

من ستانلي كارفالو وتوم أرنولد

أبوظبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني اليوم الثلاثاء إن البنك يتوقع أن يكون معدل نمو الإقراض لديه في أواخر خانة الآحاد في الشهور القادمة مع أن ربحية أنشطة الإقراض ستظل محدودة بسبب المنافسة الشديدة.

ورغم ذلك فإن انخفاض أسعار الفائدة لا يقيد نمو الأرباح عموما في أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة والذي أعلن مثل نظرائه تحقيق نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثالث للعام حيث قفزت أرباحه الصافية 32 بالمئة.

ويعدل البنك استراتيجيته لزيادة الدخل من أنشطة الرسوم وهو ما أدى إلى انخفاض إجمالي القروض في الشهور الستة الأولى من العام 2014.

ورغم ذلك قال البنك في بيان نتائج الأعمال إن الاقراض تعافى بقوة في الربع الثالث ليرتفع 7.7 بالمئة خلال الشهور التسعة الأولى من العام وكان نصف هذا النمو مرتبطا بمشاركة البنك في عملية الطرح الأولي لأسهم مجموعة إعمار مولز الذي بلغت قيمته 5.8 مليار درهم (1.6 مليار دولار).

وقال الرئيس التنفيذي للبنك أليكس ثيرسبي إن قائمة عمليات الطرح العام الأولي للأسهم قيد الترتيب في دبي وأبوظبي ستظل تفيد البنك وتدعم نمو إقراضه في الشهور الستة القادمة إلى جانب النمو العام للاقتصاد.

وقال ثيرسبي في مؤتمر بالهاتف بشأن نتائج أعمال البنك اليوم الثلاثاء "إذا شهدنا نموا بنسبة أربعة بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي فسنضاعف نسبة نمو القروض إلى ما بين سبعة وتسعة بالمئة (للقطاع). لن نسجل معدلا في خانة العشرات لكننا سنحقق نسبة في آواخر الآحاد على أساس سنوي."