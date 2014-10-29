نمو أرباح اتصالات الإماراتية 22% في الربع/3 لكن دون التوقعات

دبي 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت اتصالات اليوم الأربعاء عن زيادة 22 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام وهو ما جاء دون تقديرات المحللين رغم تعزز النتائج باستحواذ الشركة الإماراتية على حصة مسيطرة في اتصالات المغرب.

وحقق المحتكر السابق لقطاع الاتصالات المحلي والذي يعمل في 19 بلدا في أنحاء الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا 2.22 مليار درهم (598.97 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول.

وبالمقارنة كانت الأرباح قبل عام 1.83 مليار درهم.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق ثاني أكبر شركة اتصالات خليجية من حيث القيمة السوقية ربحا فصليا قدره 2.65 مليار درهم في المتوسط.

وبلغت الإيرادات الفصلية 13.2 مليار درهم ارتفاعا من 9.59 مليار درهم قبل عام.

وساهمت الأنشطة الخارجية بنحو نصف إيرادات اتصالات في الربع الثالث وذلك صعودا من 35 بالمئة قبل عام من ذلك.

وتأتي الزيادة بعد أن اشترت اتصالات 53 بالمئة في اتصالات المغرب مقابل 4.14 مليار يورو في مايو أيار. ويعمل المحتكر المغربي السابق في الجابون وموريتانيا وبوركينا فاسو ومالي.