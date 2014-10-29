ارتفاع أرباح إعمار العقارية 21% في الربع/3

دبي 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت إعمار العقارية الشركة المشيدة لأطول برج في العالم اليوم الأربعاء ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام 21 بالمئة وهو ما يتماشى مع تقديرات محلل.

وقالت الشركة التي مقرها دبي في بيان إنها حققت ربحا صافيا بلغ 701 مليون درهم (206.38 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول. وتملك الحكومة 31.2 بالمئة في إعمار.

وبالمقارنة كانت أرباح الفترة نفسها قبل عام 581 مليون درهم.

كان سيكو البحرين توقع أن تبلغ الأرباح الفصلية للشركة 762.4 مليون درهم.

وبلغت الإيرادات 1.98 مليار درهم انخفاضا من 2.35 مليار قبل عام.

وبلغت أرباح التشغيل 758 مليون درهم في الربع الثالث لكن صافي الربح جاء أقل بسبب تجنيب 57 مليون درهم مخصصات لانخفاض القيمة تتعلق بوحدة الرهن العقاري أملاك.