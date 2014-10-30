مقدمة 1-صافي ربح إعمار مولز يقفز 55% في الربع/3 مع ارتفاع الايرادات

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دبي 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت مجموعة إعمار مولز في دبي التابعة لإعمار العقارية اليوم الخميس نمو صافي ربحها 55.2 بالمئة في الربع الثالث من العام مع ارتفاع الإيرادات.

وحققت المجموعة العاملة في أنشطة تجارة التجزئة والمتاجر والتي أدرجت في بورصة دبي في أكتوبر تشرين الأول أرباحا بلغت 321.18 مليون درهم (87.5 مليون دولار) في الربع الثالث صعودا من 206.97 مليون قبل عام.

وزادت الإيرادات الفصلية إلى 649.88 مليون درهم من 542.74 مليون قبل عام.

وسعرت إعمار مولز أكبر طرح للأسهم في منطقة الخليج منذ عام 2008 في نهاية سبتمبر أيلول حيث جمعت 5.8 مليار درهم من بيع 15.4 بالمئة من الشركة.

كانت إعمار العقارية قالت في أغسطس آب إنها ستدفع توزيعات أرباح خاصة قدرها تسعة مليارات درهم لمساهميها بعد الطرح العام لإعمار مولز وسوف تستخدم في ذلك إيرادات الطرح وأموالا أخرى دفعتها إعمار مولز للشركة الأم قبل الإدراج.

وقالت إعمار العقارية اليوم في بيان إنها ستعقد اجتماعا للجمعية العمومية في 24 من نوفمبر تشرين الثاني ستتم خلاله مناقشة اقتراح لدفع التوزيعات النقدية التي تعادل 1.27 درهم للسهم.

وأضاف البيان أن المساهمين المسجلين حتى الرابع من ديسمبر كانون الأول سيكونون مستحقين لتلك التوزيعات وهي أعلى كثيرا من التوزيعات التي دفعتها إعمار عن العام 2013 والتي بلغت 0.14 درهم للسهم.