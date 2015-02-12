نمو صافي ربح الدار أبوظبي 61% في الربع/4

من ماثيو سميث

دبي 12 فبراير شباط (رويترز) - كشفت الدار العقارية الإماراتية اليوم الخميس عن زيادة 61 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي وهو ما فاق توقعات المحللين حيث نمت الإيرادات المتكررة وحققت الشركة نموا في القيمة العادلة لاستثماراتها العقارية.

وتفيد حسابات لرويترز من واقع بيان للشركة أن الدار التي تديرها الحكومة حققت ربحا عائدا للمساهمين قدره 696.3 مليون درهم (189.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

وبالمقارنة كان الربح 432.6 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2013.

كان بنك سيكو البحرين توقع أن تحقق الدار ربحا فصليا قدره 462.4 مليون درهم.

وقال محمد خليفة المبارك الرئيس التنفيذي للدار في بيان لبورصة أبوظبي "نجحنا في مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الواضحة والمضي قدما في تعزيز متانة ميزانيتنا العمومية والاستفادة من محفظة الأراضي وزيادة إيراداتنا المتكررة مما أسهم في تحسين جودة عائداتنا.

"نتطلع خلال الفترة القادمة لإطلاق مجموعة من المشاريع التطويرية الجديدة والتي من شأنها أن تضيف 7300 وحدة سكنية إلى وجهاتنا الحالية خلال السنوات الأربع إلى الخمس القادمة."

واقترحت الدار توزيعا قدره 0.09 درهم للسهم عن 2014 ارتفاعا من 0.07 درهم لعام 2013.