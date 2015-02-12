مقدمة 1-الدار: إيرادات مركز تسوق عملاق ستخفض الديون في 2015

(لإضافة تفاصيل وتعليقات للمدير المالي وهدف سداد الديون)

من ماثيو سميث وستانلي كارفالو

دبي 12 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير اليوم الخميس إن الدار العقارية الإماراتية ستقلص ديونها بدرجة أكبر هذا العام مع جنيها إيرادات متكررة ذات هوامش مرتفعة من مركز تسوق عملاق افتتح حديثا وذلك بعد أن أعلنت عن قفزة 61 بالمئة في الأرباح الفصلية.

وبلغ صافي دين الشركة العقارية شبه الحكومية 9.2 مليار درهم (2.50 مليار دولار) في نهاية 2014 منخفضا بمقدار الثلث عنه قبل عام.

وقال جريج فيوير المدير المالي للصحفيين خلال مؤتمر بالهاتف إن الشركة دفعت مليار درهم أخرى في يناير كانون الثاني مضيفا أن الدار تتوقع تقليص الدين إلى ستة مليارات درهم بنهاية 2015.

وتفيد حسابات لرويترز من واقع بيان للشركة أن الدار حققت ربحا عائدا للمساهمين قدره 696.3 مليون درهم (189.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

وذلك أعلى من توقع بنك سيكو البحرين البالغ 462.4 مليون درهم لتلك الفترة ومن نتيجة الفترة المماثلة من 2013 عندما بلغ صافي الربح 432.6 مليون درهم.

وزادت الإيرادات المتكررة للربع الرابع 19 بالمئة إلى 701 مليون درهم. وفي نوفمبر تشرين الثاني افتتحت الشركة مركز التسوق ياس مول المقام على 2.5 مليون قدم مربعة وتم تأجيره بالكامل بنهاية 2014.