هبوط صافي ربح دريك آند سكل الاماراتية 70% في الربع/4

دبي 15 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة دريك آند سكل الإماراتية للمقاولات اليوم الأحد هبوط صافي ربح الربع الأخير من عام 2014 بنسبة 70 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان نشر بالموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي إن صافي الربح للأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول بلغ 13 مليون درهم (3.54 مليون دولار).

ولم تذكر الشركة رقما للمقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق لكن بيانات رويترز تشير إلى أنها حققت أرباحا بقيمة 42.8 مليون درهم في الربع الأخير من 2013.

وتوقع محللان في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة ارباحا تتراوح بين 44 مليونا و52.6 مليون درهم في الربع الرابع.

(الدولار = 3.6725 درهم إماراتي)