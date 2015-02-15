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مصحح-نمو صافي ربح إعمار العقارية 14% في الربع/4

Sun Feb 15, 2015 1:07pm GMT
 
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(لتصحيح الإيرادات الفصلية في الفقرة قبل الأخيرة)

دبي 15 فبراير شباط (رويترز) - كشفت إعمار العقارية اليوم الأحد عن زيادة 14 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت إعمار التي تملك حكومة دبي حصة أقلية فيها إنها حققت 861 مليون درهم (234.5 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

وبالمقارنة كان ربح الفترة المماثلة قبل عام 756 مليون درهم.

وقالت الشركة التي مقرها دبي في بيان إن الإيرادات الفصلية بلغت 2.85 مليار درهم ارتفاعا من 2.76 مليار قبل عام.

وحققت إعمار ربحا صافيا بلغ 3.29 مليار درهم في 2014 مقارنة مع 2.57 مليار في 2013.

(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 