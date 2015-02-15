مقدمة 1-نمو صافي ربح إعمار العقارية 14% في الربع/4

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دبي 15 فبراير شباط (رويترز) - كشفت إعمار العقارية اليوم الأحد عن زيادة 14 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت إعمار التي تملك حكومة دبي حصة أقلية فيها في بيان إنها حققت 861 مليون درهم (235 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

وبالمقارنة كان ربح الفترة المماثلة قبل عام 756 مليون درهم.

وبلغت الإيرادات الفصلية 2.85 مليار درهم بزيادة ثلاثة بالمئة على أساس سنوي لكن التكاليف زادت ستة بالمئة إلى 1.32 مليار درهم.

وحققت إعمار ربحا سنويا بلغ 3.29 مليار درهم في 2014 ارتفاعا من 2.57 مليار في 2013.

وبلغت إيرادات العام بأكمله 9.89 مليار درهم. وساهمت مراكز التسوق وأنشطة التجزئة والضيافة بأكثر من نصف الإيرادات وبزيادة 12 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفع سهم إعمار 4.6 بالمئة اليوم محققا أداء أفضل من مؤشر سوق دبي الذي صعد 1.5 بالمئة. وأعلنت نتائج أعمال الشركة بعد إغلاق السوق.