ستاندرد آند بورز تتوقع تباطؤ نمو أرباح بنوك الإمارات في 2015

دبي 16 فبراير شباط (رويترز) - قالت ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية اليوم الاثنين إن من المتوقع أن يتراجع نمو أرباح بنوك الامارات إلى ما بين خمسة وستة بالمئة في 2015 بفعل الضغوط التي تشكلها تحديات الاقتصاد الكلي وعدم حدوث تحسن كبير في جودة الأصول.

وحققت البنوك الإماراتية نموا جيدا في الأرباح في الفصول الأخيرة بدعم من انتعاش الأوضاع الاقتصادية محليا والنمو القوي للائتمان وانخفاض مستويات السيولة المخصصة لتغطية خسائر الديون المتعثرة.

وفي الربع الأخير من العام الماضي أعلنت أكبر ثمانية بنوك في الإمارات من حيث الأصول نمو صافي الربح بين 13 و82 بالمئة على أساس سنوي مواصلة النمو القوي للفصول السابقة.

لكن مؤسسة التصنيف الائتماني قالت في تقرير إن من المتوقع أن يتسبب انخفاض أسعار النفط في تقليص النمو الاقتصادي في الإمارات هذا العام وهو ما سينال من الطلب على القروض الجديدة من الشركات وفي بعض الحالات سيزيد مستويات العجز عن سداد الديون القائمة.

وقال تيموسين انجين كبير المحللين في التقرير للصحفيين إن من المتوقع أن يقلص هذا نمو أرباح القطاع بأكمله هذا العام إلى ما بين خمسة وستة بالمئة من 22 بالمئة في 2014.

وأضاف انجين أن انحسار نمو الأرباح "يأتي من أمرين اثنين: تباطؤ نمو الميزانية العمومية - ولذا لن يكون نمو الايرادات مماثلا للعام الماضي - وقد تزيد خسائر الائتمان قليلا."

وبرغم النمو المحدود في الأرباح مقارنة مع الزيادة في الفترات الماضية فمن المستبعد أن تواجه البنوك الإماراتية وضعا مشابها لما كانت عليه في مطلع العقد الحالي عندما ألحق انفجار الفقاعة العقارية ومشكلات الديون الضرر بالاقتصاد المحلي وأجبر البنوك على تجنيب مخصصات بمليارات الدولارات لتغطية القروض المتعثرة.