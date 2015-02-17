نمو أرباح كهرباء ومياه دبي في 2014 وسداد سندات بمليار دولار في ابريل

دبي 17 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اليوم الثلاثاء أن أرباحها في 2014 زادت 14.8 بالمئة وأنها ستسدد سندات بمليار دولار تستحق في ابريل نيسان من السيولة المتاحة لديها.

وقالت الهيئة وهي شركة المرافق الوحيدة في دبي إنها ستسدد توزيعات نقدية للحكومة تبلغ 500 مليون درهم (136.1 مليون دولار) عن العام الماضي وهو رقم مماثل لما دفعته في 2013.

وقالت الهيئة في إشعار لبورصة ناسداك دبي إنها حققت أرباحا عائدة للمساهمين 5.36 مليار درهم في 2014 ارتفاعا من 4.67 مليار درهم في العام السابق. وللهيئة سندات مدرجة في ناسداك دبي.

وقالت الهيئة في إشعار منفصل إن عدد العملاء زاد أربعة بالمئة في 2014 بينما زاد حجم إنتاج الكهرباء للمستهلكين 5.75 بالمئة والمياه 6.04 بالمئة.

وارتفعت السيولة المتاحة للهيئة إلى 3.54 مليار درهم في نهاية 2014 من 1.29 مليار قبل عام.

وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي إن لديها سيولة كافية لسداد سندات بمليار دولار طرحت في 2010 وتستحق في ابريل نيسان.